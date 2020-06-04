Тернопольский апелляционный суд приговорил к трем годам лишения свободы священника, который летом 2019 года сел пьяным за руль и устроил ДТП с многочисленными пострадавшими.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Авария произошла 20 июля 2019 года на дороге между Залещиками и Тернополем. Священник ехал за рулем Renault Logan и в нарушение правил пересек сплошную линию разметки, выехав на встречную полосу движения. Там произошло столкновение с микроавтобусом Renault Traffic. Его водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения.

Фото: court.gov.ua

Фото: tp.npu.gov.ua

Суд первой инстанции учел раскаяние нарушителя, признание им вины, наличие у него шести детей и назначил условный срок.

Прокурор подал апелляционную жалобу и попросил изменить приговор на 5 лет заключения с лишением права 3 года управлять транспортными средствами.

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда пришла к выводу, что суд первой инстанции недостаточно учел фактические обстоятельства ДТП, в частности большое количество пострадавших (двое из которых - дети), а также отягчающее обстоятельство - управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Моральный и материальный ущерб священник также не возместил.

Учитывая это, судьи пришли к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить частично. Виновнику назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права 3 года управлять транспортными средствами. В остальном приговор оставлен без изменений.