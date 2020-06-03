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В детсады Киева после ослабления карантина вернулись почти 15 тыс. детей

До карантина садики каждый день посещали 55 000 воспитанников. 

В детсады Киева после ослабления карантина вернулись почти 15 тыс. детей
Фото: valentinkstudio.com.ua

В Киеве после открытия детсадов в рамках ослабления карантина в них вернулись почти 15 000 детей. До карантина ежедневный показатель составлял 55 000, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

С 1 июня в столице возобновили работу 466 детсадов. Открылись только те учреждения, которые приняли все меры для безопасной работы.

"В 62 садиках продолжаются плановые ремонтные работы. Многие родители, у которых есть возможность оставлять детей дома или с родственникам, не повели детей в садики, чтобы не подвергать их опасности", - сообщил мэр.

Он добавил, что главная задача садиков заключается в соблюдении всех правил, в том числе постоянной уборке и дезинфекции помещений, минимизации контактов в учреждении.

"Персонал садиков прошел инструктаж, как действовать в случае вспышки респираторного заболевания в детском садике. Каждый день детям на входе в сад и персоналу меряют температуру. Родителям в группы запрещено заходить", - сообщил Кличко.

Напомним, что детские садики были открыты в рамках третьего этапа смягчения карантина, который начался с 1 июня. Открываться дошкольным учреждениям можно только в тех областях, которые соответствуют требованиям к переходу со второго на третий этап.

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