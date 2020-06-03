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Главный эпидемиолог Швеции признал ошибкой отказ от жесткого карантина

"Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, мы бы остановились на чем-то среднем".

Главный эпидемиолог Швеции признал ошибкой отказ от жесткого карантина
Андерс Тегнелл
Фото: sverigesradio.se

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые признал ошибкой предложенный им подход в борьбе с коронавирусом, предполагающий отказ от жесткого карантина.

Об этом он заявил в интервью "SverigesRadio".

Он отметил, что с самого начала Швеции следовало бы принять более масштабные меры против распространения вируса. Сейчас, на основе имеющихся знаний о SARS-CoV-2 и COVID-19, по его словам было правильно следовать стратегии других стран во время пандемии.

Тем не менее он подчеркнул, что Швеция все равно бы "выбрала нечто среднее" между тем, что сделало большинство стран Европы, и нынешней стратегией.

"Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, точно зная, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы бы остановились на чем-то среднем между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир", - сказал Тенгелл.

Как уточняет радиостанция, в общей сложности в Швеции от коронавируса скончались более 4 тыс. человек, сейчас прирост этого показателя составляет около 50 человек в день.

Напомним, жестких ограничительных мер для нераспространения коронавируса в Швеции не вводили.

О первом официальном случае коронавируса в Швеции сообщили в конце января. Инфицированная женщина накануне посетила китайский Ухань, и после прибытия в Швецию у нее появились симптомы заболевания. Она обратилась в больницу.

В начале мая Тенгелл заявил, что отдельные случаи заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Швеции могли появиться еще в ноябре прошлого года. Однако, по его словам, сейчас проводить тестирования тех, кто мог заразиться коронавирусом в 2019 году, неактуально и это может стать излишней нагрузкой на систему здравоохранения.

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