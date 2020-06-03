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"Газпром" обжаловал в Стокгольмском суде снижение цены газа для Польши

Польская PGNiG выиграла у российского "Газпрома" суд на $1,5 млрд.

"Газпром" обжаловал в Стокгольмском суде снижение цены газа для Польши
Фото: Газпром

Российский газовый монополист "Газпром" обжаловал в Стокгольмском апелляционном суде решение арбитражного трибунала Торговой палаты Стокгольма о снижении цены на газ для Польши.

Об этом сообщила польская нефтегазовая государственная компания PGNiG.

Об апелляционном иске польская сторона узнала из уведомления, поступившего от стокгольмского суда.

"Содержание иска компании неизвестно и он еще не был официально передан PGNiG", - говорится в сообщении.

В польской компании считают, что нет никаких оснований требовать отмены окончательного решения стокгольмского арбитража от 30 марта 2020 года.

Напомним, польская PGNiG выиграла у российского "Газпрома" суд на $1,5 млрд. Суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с ноября 2014 года.

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