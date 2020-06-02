Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
ГлавнаяПолитика

Пандемия коронавируса не может стать причиной для снятия санкций против РФ, - МИД

Замминистра иностранных дел Боднар провел телефонный разговор с госсекретарем главы МИДа  Норвегии Халворсеном.

Пандемия коронавируса не может стать причиной для снятия санкций против РФ, - МИД
Здание МИД Украины
Фото: предоставлено автором

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел телефонный разговор с государственным секретарем главы МИД Норвегии Аудуном Халворсеном.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, в частности, с учетом влияния пандемии COVID-19, отметив успешное взаимодействие в возвращении граждан Украины и Норвегии в свои страны.

Боднар также обратил внимание на необходимость эффективного противодействия попыткам России снять введенные международным сообществом санкции под прикрытием пандемии COVID-19.

"Халворсен отметил, что позиция Норвегии относительно сохранения санкций против России как агрессора, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах остается неизменной. Кроме того, норвежский высокопоставленный чиновник подтвердил настрой Осло продолжать реализацию проектов, направленных на преодоление последствий российской агрессии", - заявили в МИД.

Собеседники также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по историческим вопросам, в частности, оценке событий Второй мировой войны и противодействия манипуляциям на эту тему со стороны России.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз не давать России манипулировать пандемией для снятия санкций.

26 марта на онлайн-совещании лидеров стран "Большой двадцатки" президент РФ Владимир Путин предложил отказаться от международных санкций "для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также