Пандемия коронавируса не может стать причиной для снятия санкций против РФ, - МИД

Замминистра иностранных дел Боднар провел телефонный разговор с госсекретарем главы МИДа Норвегии Халворсеном.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел телефонный разговор с государственным секретарем главы МИД Норвегии Аудуном Халворсеном.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, в частности, с учетом влияния пандемии COVID-19, отметив успешное взаимодействие в возвращении граждан Украины и Норвегии в свои страны.

Боднар также обратил внимание на необходимость эффективного противодействия попыткам России снять введенные международным сообществом санкции под прикрытием пандемии COVID-19.

"Халворсен отметил, что позиция Норвегии относительно сохранения санкций против России как агрессора, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах остается неизменной. Кроме того, норвежский высокопоставленный чиновник подтвердил настрой Осло продолжать реализацию проектов, направленных на преодоление последствий российской агрессии", - заявили в МИД.

Собеседники также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по историческим вопросам, в частности, оценке событий Второй мировой войны и противодействия манипуляциям на эту тему со стороны России.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз не давать России манипулировать пандемией для снятия санкций.

26 марта на онлайн-совещании лидеров стран "Большой двадцатки" президент РФ Владимир Путин предложил отказаться от международных санкций "для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".