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Отставка Кабмина может закончиться политическим кризисом - "Слуга народа"

Евгения Кравчук считает, что "правительство Шмыгаля закрылось в своем мире"

Отставка Кабмина может закончиться политическим кризисом - "Слуга народа"
Фото: kmu.gov.ua

Во фракции "Слуга народа" считают, что отставка Кабинета министров во время короновируса может закончиться политическим кризисом.

Об этом в интервью LB.ua рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.


"Я не думаю, что пора менять Кабмин. Могут быть какие-то изменения отдельных министров. Как оказалось, это можно делать и после месяца их работы. Но изменение Кабмина во время коронавируса, во время экономического кризиса может закончиться политическим кризисом. Потому что если не формируется в течение месяца Кабмин, если коалиция не выдвигает его нет голосов, то это перевыборы", - пояснила Кравчук.

Нардеп отметила, что вместе с тем во фракции много недовольных деятельностью некоторых министров, игнорирующих заседания комитетов Рады и не информирующих депутатов о своей деятельности.

"Правительство Шмыгаля немножко закрылось в своем мире. Есть много критики, которую я слышала от депутатов о том, что министры не приходят на заседания комитетов, не отвечают на запросы, не участвуют в каких-то рабочих группах, о чем-то депутаты узнают из соцсетей. Стало уже понятно, что будут критические вопросы, когда мы получили программу правительства. Я понимаю, что Кабмин в течение месяца должен подать эту программу и надо было успеть, чтобы сохранить эти дедлайны. Но само содержание программы не удовлетворил ни один комитет, и ее отправили на доработку", - сказала Кравчук.

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