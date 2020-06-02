Бывший нардеп Куницын возглавил совет по делам ветеранов при Зеленском

Президент Владимир Зеленский создал консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших и умерших защитников Украины. Его председателем назначен бывший депутат Верховной Рады, глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Сергей Куницын.

Об этом говорится в указе №209/2020.

Консультативный совет создан Зеленским с целью обеспечения защиты прав, свобод и интересов ветеранов войны, семей погибших защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории Украины.

В этот совет вошли 25 человек, среди которых начальник патрульной полиции Александр Фацевич, советник министра внутренних дел Евгений Терехов, уполномоченный по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, танкист Богдан Пантюшенко, проведший в плену пять лет, представители представители общественных организаций по делам ветеранов и участники боевых действий.

Напомним, что Сергей Куницын был депутатом Верховной Рады 7-8 созывов, а в 2014-2019 годах - советником президента Петра Порошенко.