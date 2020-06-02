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Рада призвала мир признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Депутаты попросили мировое сообщество усилить давление на Россию.

Рада призвала мир признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада призвала мировое сообщество признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом. 

За это обращение (постановление №3449) во вторник проголосовали 310 депутатов.

Также в обращении содержится призыв усилить давление на Россию с применением всех возможных санкционных, политико-дипломатических и экономических механизмов с целью деоккупации украинского полуострова Крым. 

Рада попросила осудить нарушения прав крымских татар на оккупированной территории и призвала к немедленному прекращению любых преследований или дискриминационных действий в отношении коренного народа Крыма.

Также Рада призывает добиваться от России отмены незаконных ограничений на право крымскотатарского народа сохранять  свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа.

Обращение адресовано Организации Объединенных Наций (ООН), Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества, правительств и парламентов стран

Напомним, что Украина признала депортацию геноцидом в 2015 году

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