"Слуга народа" рекомендовала Брагарю взять паузу в общении с журналистами после скандала с собакой

Фракция "Слуга народа" рекомендовала своему нардепу Евгению Брагарю приостановить общение с журналистами после того, как он предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

Об этом в интервью LB.ua рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы рекомендовали Евгению (Брагарю, - LB.ua) сделать некоторую паузу. Вот он прокоммуницировал один раз, и зачем об этом говорить еще на десяти эфирах? Он свою позицию высказал, извинился", - пояснила Кравчук.

Нардеп добавила, что во фракции не считают заявление Брагаря большим "факапом".

"Брагар свою позицию высказал. Я помогла эту позицию сформировать. Это действительно было такое медийная событие, потому что она очень мемическое - разбирается на мемы. Так же, мы знаем, Коля Тищенко говорит. О таком событии помнят, но нельзя сказать, что это какой-то факап, - он же не украл 20 миллионов, не устроил кого-то на работу, ни на кого не давил. Да, это такая глупая ситуация, которая подчеркивает, что можно из одного слова, предложения войти в историю, а можно и вляпаться", - отметила Кравчук.

Напомним, 1 февраля пенсионерка позвонила в эфир одной из телепрограмм и спросила у Брагаря, как прожить, если вся пенсия уходит на коммуналку. На что нардеп ответил: "Если собака во дворе элитной породы, можете ее продать и спокойно заплатить".

Во фракции "Слуга народа" тогда извинились за высказывания нардепа и посоветовали не готовым к прямым эфирам депутатам не посещать ток-шоу.

Сам Брагар написал, что "является новым лицом в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы". Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.