Фракция "СН" одобрила кандидатуру Кичуна на должность судьи Конституционного суда

Его могут назначить вместо уволенного Мельника.

Фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Виктора Кичуна для назначения на должность судьи Конституционного суда по парламентской квоте. Об этом в комментарии LB.ua сообщила глава пресс-офиса фракции "СН" Евгения Крачук.

Кичун одобрен к назначению вместо подавшего в отставку судьи Николая Мельника.

Виктор Кичун является доцентом кафедры конституционного права Национальной юракадемии им. Ярослава Мудрого. В декабре 2019 года подал декларацию кандидата на должность судьи КС.

С 1997 по 2003 год Кичун работал ассистентом кафедры конституционного права Национальной юракадемии им. Ярослава Мудрого. По совместительству с 1998 года и по нынешнее время занимается адвокатской деятельностью. Общий стаж работы в области права - более 25 лет.

Напомним, что в декабре 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного суда был уволен судья КСУ Николай Мельник в связи с подачей ним соответствующего заявления.

Медьник был судьей КС с марта 2014 года. Является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины.