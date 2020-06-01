В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
ГлавнаяПраво

Фракция "СН" одобрила кандидатуру Кичуна на должность судьи Конституционного суда

Его могут назначить вместо уволенного Мельника. 

Фракция "СН" одобрила кандидатуру Кичуна на должность судьи Конституционного суда
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Виктора Кичуна для назначения на должность судьи Конституционного суда по парламентской квоте. Об этом в комментарии LB.ua сообщила глава пресс-офиса фракции "СН" Евгения Крачук.

Кичун одобрен к назначению вместо подавшего в отставку судьи Николая Мельника. 

Виктор Кичун является доцентом кафедры конституционного права Национальной юракадемии им. Ярослава Мудрого. В декабре 2019 года подал декларацию кандидата на должность судьи КС. 

С 1997 по 2003 год Кичун работал ассистентом кафедры конституционного права Национальной юракадемии им. Ярослава Мудрого. По совместительству с 1998 года и по нынешнее время занимается адвокатской деятельностью. Общий стаж работы в области права - более 25 лет. 

Напомним, что в декабре 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного суда был уволен судья КСУ Николай Мельник в связи с подачей ним соответствующего заявления.

Медьник был судьей КС с марта 2014 года. Является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Украины. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также