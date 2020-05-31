13 участников стрельбы в Броварах арестованы без права залога

Суд избрал меру пресечения 12 участникам массовой стрельбы в Броварах. Они арестованы без права внесения залога.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"По состоянию на 18 часов 12 фигурантам суд избрали меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Также отмечается, что по состоянию на сегодня, 31 мая, сотрудники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них - объявлено о подозрении.

Судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки продолжаются.

Суд определяет меру пресечения подозреваемым по ч. 4 ст. 296 ч. 4 Уголовного Кодекса, то есть "хулиганство с применением оружия".

Обновление. По состоянию на 18:30 мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога - избран 13 фигурантам, передает пресс-центр МВД.

Напомним, утром 29 мая на улицах Броваров возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое людей. В драке со стрельбой принимали участие 67 человек. Причина инцидента - конфликт из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

К разборкам привлекли сотрудников частной охранной фирмы из Винницы и местных "титушек". По данным следствия, участникам конфликта из Винницы обещали по 800 гривен в день.

Сначала следователи открыли три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия; умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Позже действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц.

Глава МВД Арсен Аваков обещал жестоко наказать виновников перестрелки.