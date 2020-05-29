В драке со стрельбой принимали участие 67 человек.

Полиция задержала 28 участников стрельбы в Броварах, 22-м из них предъявлены обвинения.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Он напомнил, что сегодня в 7:15 утра в Броварах Киевской области 67 "молодчиков" устроили массовую драку между собой со стрельбой.

"На данный момент 28 участников потасовки задержаны, из них 22 предъявлены обвинения, по 208 статье они арестованы. Надеемся, что при поддержке прокуратуры в судах им будет вынесен безальтернативный арест, и эти люди надолго сядут в тюрьму, чтобы не участвовать в такого рода разбойных ситуациях на улицах. С тем, чтобы наемничество, которое они пытались сделать источником своего заработка, больше не повторялось", - заявил министр внутренних дел.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что у участников драки со стрельбой изъяты 6 единиц транспорта и 16 единиц огнестрельного оружия.

По его словам, все задержанные на данный момент находятся в изоляторах, в субботу им будет вручено подозрение, сообщают Украинские Новости.

Он также сказал, что правоохранители установили 39 человек, которые, по мнению следствия, причастны к перестрелке.

Их также арестуют.

Ранее в полиции заявили, что перестрелка в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

Сначала следователи открыли три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия; умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Позже действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц.

Конфликтом заинтересовался президент Владимир Зеленский, который вызвал на доклад министра внутренних дел Арсена Авакова.