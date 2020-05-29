Смотрите ТВ онлайн на Ланет.TV и вам будут доступны каналы с премиальным контентом: свежие сериалы, премьерные показы фильмов и шоу.

Сегодня почти каждый третий украинец смотрит телевидение онлайн. И дело не только в дешевизне и всеобщей доступности данного вида телевидения, а и в наличии каналов, которые недоступны при просмотре обычного эфирного телевидения. Например, каналы, где нон-стоп идут фильмы и сериалы, исторические и научные передачи, спортивные занятия и фильмы для взрослых. Сверившись с телепрограммой (это можно сделать онлайн, ведь вам доступна электронная ТВ программа), вы можете выбрать телевизионный контент себе по душе.

Как смотреть ТВ через Интернет?

Для начала возьмите любой доступный вам гаджет с большим экраном и доступом к сети Интернет. Это может быть планшет, персональный компьютер, смартфон или ноутбук. Вам достаточно зайти на сайт популярного приложения для просмотра ОТТ-телевидения, например, Ланет.TV (или скачать приложение в Play Market). Далее вам нужно зарегистрироваться, привязать карту для оплаты и наслаждаться просмотром интернет-телевидения.

Смотрите ТВ онлайн с Ланет.TV прямо сейчас и оцените основные преимущества сервиса:

Возможность смотреть каналы онлайн в записи, в прямом эфире, ставить на паузу до 2х часов; Широкий выбор каналов онлайн: доступны узкоспециализированные, стриминговые каналы, каналы только с фильмами и прочие украинские каналы. Кроссплатформенность: смотрите ТВ каналы на смартфоне, планшете, телевизоре с функцией Смарт ТВ и прочих устройствах. К вашим услугам клиентский сервис, отзывы о передачах, родительский контроль, HD-вещание, бонусы, подарки и т.д. Наличие электронной программы ТВ на 2 недели вперед (теперь не нужно каждую неделю покупать новую бумажную ТВ программу).

Как видите, сегодня смотреть телевизор онлайн можно за недорого. К тому же, не нужно возиться с громоздкими антеннами, дорогими ресиверами, кипами бумажных ТВ программ и ждать прихода мастера на дом. Смотреть онлайн любимое шоу можно уже сегодня вечером, достаточно выполнить несколько простых шагов, о которых мы писали выше.

Интернет ТВ плавно приходит на смену устаревшим видам телевидения, потому начинайте смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие любимые телеканалы прямо сейчас с онлайн ТВ в сервисе Ланет.TV!