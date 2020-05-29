Украина и Австрия могут восстановить авиасообщение с 23 июня

Для этого обе страны должны снять запрет на перелеты и ограничения на въезд граждан.

Австрия и Украина могут восстановить авиасообщение после вторника, 23 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Есть вероятность, что полеты восстановятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени "откроются" друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений на въезд граждан", - сообщил он.

Посол Украины в Австрии добавил, что желание возобновить перелеты между странами есть, но важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии.

Напомним, что 27 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня.

Авиакомпания МАУ заявила, что планирует восстановить среднемагистральные рейсы в другие страны с 15 июня, а дальнемагистральные - с апреля 2021 года.

При этом желающие выехать в страны ЕС и Молдову уже могут сделать это при помощи автотранспорта - с полуночи 29 мая открыты 66 пунктов пропуска. Однако стоит учитывать, что пока работают не все КПП в других странах, граничащих с Украиной.