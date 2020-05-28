И.о. министра образования: "В новом учебном году мы точно вернемся в классы"

Условия учебного года будут зависеть от эпидемиологической ситуации, но Министерство образования имеет четкое намерение вернуться к очному обучению школьников в новом учебном году. Об этом заявила Любомира Мандзий, и.о. министра образования и науки Украины, во время онлайн-круглого стола "Образование после пандемии. Изменит карантин качество обучения в украинских школах?", организованного Институтом Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

К началу июля Министерство образования подготовит методические рекомендации по организации 2020-2021 учебного года, чтобы учителя могли их учесть при подготовке к новому учебному году, отметила и.о. министра образования.

"У нас есть сроки учебного года, определенные законом Украины о полном общем среднем образовании. Это не менее 175 учебных дней. Условия учебного года зависят от эпидемиологической ситуации. Но мы понимаем, живого общения, эмоций, глаз учителя или даже улыбок или настороженности ученика на комментарии учителя - этого будет не хватать, если обучение будет только с использованием дистанционных форм. Мы точно вернемся в классы. Главное - чтобы это позволяла эпидемиологическая ситуация", - заверила Любомира Мандзий.

Также она отметила, что понимает сложность выполнения требования Минздрава об обеспечении дистанции в 1,2 метра между школьниками в классах, если такие условия сохранятся в начале нового учебного года. В частности, Галина Ракицкая, учительница киевской начальной школы СОШ №258, отметила в ходе онлайн-круглого стола, что очень сложно обеспечить эти требования при наполняемости классов более 30 детей. "Мы полностью выполним эти условия во время проведения ВНО, - заверила и.о. Министра образования. - А что касается обучения с первого сентября, то мы работаем сейчас с главным государственным санитарным врачом для того, чтобы сделать условия как можно более безопасными. Но понимаем, что новых школ, чтобы обеспечить такую дистанцию между учениками, мы за лето не достроим. Уменьшение наполняемости классов мы можем достичь, если построим сеть старшей профильной школы. В этом случае, с 2024 года, возможно будет 24 ребенка в начальных классах».

Любомира Мандзий также отметила, что элементы технологии дистанционного обучения будут использоваться в образовательном процессе со следующего года. "Потому что учителя действительно их освоили, смогут сочетать (с очным обучением - ред.)".

Для этого министерство готовит платформу для дистанционного обучения в Украине. "Для того, чтобы мы были готовы к новым вызовам, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация, мы работаем сейчас и финализируем платформу для дистанционного обучения в Украине, обновляем подходы и требования к дистанционному обучению и обучению с использованием дистанционных технологий. Это то, что мы должны сделать как можно скорее в ближайшее время: предложить вариант решения школе и учителю, а уже право учителя и школы - воспользоваться тем или иным решением. Но свое решение государство должно предложить", - заявила и.о. министра образования.

Она также отметила, что в новом учебном году учителя будут проверять, как ученики усвоили материал, который они проходили во время карантина.

"Во время календарно-тематического планирования на 2020-2021 год министерство предусматривает проведение так называемого корректирующего обучения. Это тот период времени, но он будет индивидуальным. Для каждой школы, для каждого класса, для каждого учителя мы предусмотрим корректирующее обучение, для того чтобы учителя могли понять, диагностировать ситуацию по освоению материала, который пришелся на период карантина, обобщить материал, суммировать и закрепить этот материал за предыдущий учебный год. Бесспорно для этого учителя используют инструменты, которые для них будут удобными. Мы не будем указывать, делать оценки или что-то другое: это уже исключительно выбор учителем инструмента для диагностики ситуации освоения материала, изучение которого пришлось на период карантина", - отметила Любомира Мандзий.