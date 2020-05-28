В Украине запустили услугу ID-14 для подростков

14-летние граждане Украины могут получать паспорт и идентификационный код одновременно.

В Украине запустили комплексную услугу ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в фейсбуке.

Отмечается, что запуск этой услуги позволит уменьшить количество визитов граждан в госорганы и сэкономит их время, поскольку отныне отпадает необходимость посещения Центра обслуживания налогоплательщиков для написания заявления и получения справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Услуга предоставляется бесплатно. Получить ее можно во всех отделах Государственной миграционной службы, сети центров "Паспортный сервис"и некоторых ЦНАП, предоставляющих паспортные услуги.

Напомним, ранее Кабмин одобрил эксперимент с электронными паспортами.