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​Экс-посол США посоветовал Украине сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым

"Украинская власть, как и Запад, должны сохранять как можно более высокую цену Крыма для Кремля".

​Экс-посол США посоветовал Украине сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым

Бывший посол США в Украине Джон Хербст убежден, что Украине следует сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым, поскольку вместе с санкциями Запада это является важным компонентом международного давления на Россию.

Об этом он заявил во время онлайн-конференции на тему "Украина в Конгрессе", организованной Сетью друзей Украины в США, передает "Укринформ".

"Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма", - подчеркнул Хербст.

По его словам, украинская власть, как и Запад, должны сохранять как можно более высокую цену Крыма для Кремля. "И прекращения водоснабжения является важным компонентом в этом вопросе", - подчеркнул Хербст.

Он также отметил, что поддерживает введение дополнительных санкций против Москвы, как со стороны США, так и ЕС. Однако, по словам Хербста, новые ограничения могут быть введены только в случае, если Кремль пойдет на обострение ситуации.

Напомним, до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение будет возобновлено только после деоккупации.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов предложил продавать воду в аннексированный Россией Крым. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил, что это будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

В феврале 2020 постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

В марте премьер-министр Денис Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями".

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