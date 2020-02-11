"Я буду считать это достаточным компромиссом".

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "Прямой".

Главу фракции попросили высказать личную позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым.

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", - сказал Арахамия.

Напомним, что до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно "начать зондаж" о возобновлении работы Северо-Крымского канала, потому что в Днепре "вода, идущая с территории РФ". Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов предложил продавать воду в аннексированный Россией Крым.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил, что это будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

В феврале 2020 постпред Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации.