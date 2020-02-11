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Фриз о назначении Ермака: пророссийское окружение взяло верх над представителями олигархии

Нардеп считает, что возможен реванш в «турборежиме».

Фриз о назначении Ермака: пророссийское окружение взяло верх над представителями олигархии
Ирина Фриз
Фото: Ірина Фріз / Iryna Friz

Кадровые изменения в Офисе Зеленского свидетельствуют о том, что пророссийское окружение президента взяло верх над представителями олигархии. И это может привести к стремительной сдаче национальных интересов. Об этом написала на своей странице в сети Facebook народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Ирина Фриз.

По ее словам, последние изменения могут свидетельствовать о том, что "парламент будут "ломать" на принятие решений о проведении в этом году выборов в ОРДЛО. Также, считает Фриз, возможна амнистия боевиков и принятие законопроекта о двойном гражданстве, что противоречит Конституции.

«Резюме: если раньше говорили о «ползучем» или гибридном реванше, то теперь у нас будет реванш в «турборежиме», ведь время идет, рейтинги и дальше будут сыпаться, а «большой брат» требует расчистить плацдарм. Они «сделают» Украину вместе с Путиным - если мы это позволим», - предостерегает Ирина Фриз.

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