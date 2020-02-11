Зеленский: Россия хочет реинкарнировать СССР

"Без Украины они не смогут к этому прийти".

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия хочет реинкарнировать Советский Союз.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Что хочет Россия, нам всем понятно. Россия говорит о восстановлении Советского Союза, уже в современном, капитализированном, менее коммунистическом мире. То есть речь идет об увеличении территорий, или "возвращении" территорий. Без Украины они не смогут к этому прийти, потому что это была вторая крупнейшая страна Советского Союза", - заявил Зеленский.

При этом он признал, что своими действиями Россия за последние годы лишь нажила себе врагов в лице многих украинцев и восстановить отношения на довоенном уровне вряд ли будет возможным.

В то же время он допускает, что между украинцами и россиянами возможны "прагматические отношения".

"То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматические экономические отношения. А какие еще нужно сделать шаги и сколько пройдет времени, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю", - сказал Зеленский.

Напомним, что предыдущий президент Петр Порошенко тоже говорил, что Россия стремится дестабилизировать Украину и вернуть ее в Советский Союз.

Предыдущий премьер-министр Владимир Гройсман называл это желание России "болезненным".