​ЕС планирует снять санкции с Азарова и Ставицкого

Решение может быть принято уже на следующей неделе.

Европейский Союз планирует снять санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По информации журналиста, сын экс-президента Виктора Януковича Александр останется в санкционном списке на полгода, сам же беглый президент и еще восемь человек - на год.

"Есть соглашение об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из списка санкций ЕС. Александр Янукович останется в списке на шесть месяцев. Девятеро других, в т.ч. его отец, - на 12 месяцев", - написал Йозвяк.

По его данным, решение может быть принято уже на следующей неделе.

there is agreement to remove the former PM of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi from the EU sanctions list. Oleksandr Yanukovych will remain on the list for 6 months. 9 others, incl. his father, for 12 months. should be confirmed next week. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 11, 2020

Напомним, Совет ЕС добавил Азарова в санкционный список и заморозил его активы в 2014 году. Украина тогда направила в Брюссель обвинения в отношении экс-премьера, который тогда вместе с Януковичем бежал в Россию. Азарова обвиняют в присвоении активов государственных энергетических компаний и получении взяток за назначения на должности.

В апреле 2018 года Суд ЕС отклонил иск Азарова об отмене санкций. Однако, в декабре того же года Азаров выиграл иск против Совета ЕС о частичной отмене санкций, также суд также обязал возместить расходы его австрийским адвокатам.

Ставицкий в 2012 году был министром экологии и природных ресурсов Украины, после чего перешел на должность министр энергетики и угольной промышленности. После свержения Януковича он бежал в Израиль, где получил гражданство. Ставицкий был в розыске Интерпола с лета 2014 до весны 2017 года.

В марте 2018 года Суд ЕС отказал Ставицкому в снятии санкций.