Зеленский обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе

Лидеры Украины и Германии говорили о разведении на новых участках.

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Они говорили о выполнении решений саммита "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года и текущей ситуации на Донбассе.

Канцлер Германии высказала обеспокоенность в связи с тем, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе не соблюдают режим прекращения огня.

Зеленский и Меркель говорили о разведении сил и средств на новых участках фронта. Они выразили надежду, что прогресса в этом направлении будет достигнут на заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

Президент Украины указал на необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины.

Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Напомним, что предыдущий телефонный разговор между Зеленским и Меркель состоялся меньше месяца назад.