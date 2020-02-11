Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
Україна кварталу
Україна кварталу
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
В аэропорту Львова на борту самолета SkyUP пассажиру в драке выбили зубы
В аэропорту Львова на борту самолета SkyUP пассажиру в драке выбили зубы
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Есть ли у нас будущее?
Есть ли у нас будущее?
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
ГлавнаяПолитика

Зеленский обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе

Лидеры Украины и Германии говорили о разведении на новых участках.

Зеленский обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Они говорили о выполнении решений саммита "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года и текущей ситуации на Донбассе.

Канцлер Германии высказала обеспокоенность в связи с тем, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе не соблюдают режим прекращения огня.

Зеленский и Меркель говорили о разведении сил и средств на новых участках фронта. Они выразили надежду, что прогресса в этом направлении будет достигнут на заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

Президент Украины указал на необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины.

Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Напомним, что предыдущий телефонный разговор между Зеленским и Меркель состоялся меньше месяца назад.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также