Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть должна делать "все, что обещала": закончить войну, внедрить государство в смартфоне, новый избирательный кодекс и новую налоговую систему. Об этом говорится в ролике, обнародованном Офисом президента Украины.

"Мы должны все это сделать. Для меня, если какой-то депутат партии "Слуга народа", если он "зашкварился", я чувствую на себе эту вину, потому что этот человек в партии "Слуга народа", вот и все. Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очистка, и мы должны это делать", – пояснил президент.

В ролике также показали фрагменты встречи Зеленского с депутатами фракции в Раде, где он предложил нардепам встречаться чаще, если есть какие-то вопросы относительно законов, чтобы "не было каких-то неожиданных вещей".

Помимо прочего, Зеленский в видео заявил, что хотел бы, чтобы средняя зарплата в Украине была как в Польше, или хотя бы 70% от этой суммы.

"Я уверен, хочется верить, что мы за эти четыре с половиной года совершим эту мечту. Почему в Польше? Потому что там сейчас несколько миллионов украинцев. А вернутся они только если тут будет мотивация", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент ответил на вопрос, доверяет ли он только тем людям, которых знает давно.

"Это разные вопросы – с кем я работаю и кому я доверяю. У меня есть в Офисе два-три человека, которых я знаю давно. С доверием сложнее. Наверное, я долго не доверяю, но потом, когда уже есть доверие у человека, никто не может меня переубедить, что это не тот человек, он чем-то там занимается нехорошим. То есть я работаю с теми, кому доверяю", – заявил президент. В ролике в этот момент показывали Зеленского на борту самолета вместе с главой ОПУ Андреем Богданом и его первым замом Сергеем Трофимовым.

Напомним, 1 февраля депутат от президентской фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.