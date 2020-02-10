Украина хочет получить от Ирана записи разговоров диспетчеров в день катастрофы самолета МАУ

СБУ и Офис генпрокурора принимают меры по получению аудиозаписей у Ирана.

Украина хочет получить от Ирана аудиозаписи и стенограммы переговоров между диспетчерами и экипажами самолетов по 8 января, когда в под Тегераном сбили украинский самолет.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос Радио Свобода.

"В настоящее время органом досудебного расследования и Офисом генерального прокурора Украины, в соответствии с требованиями действующего законодательства, принимаются меры по получению аудиозаписей переговоров (а также стенограммы указанных разговоров) между диспетчерами аэропортов Имама Хомейни и Мехрабад с экипажем самолета Боинг-737 рейса PS 0752 и других аудиозаписей переговоров между диспетчерами и экипажами самолетов по 8 января 2020", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 2 февраля ТСН обнародовала запись переговоров иранских диспетчеров, которая свидетельствует о том, что Тегеран изначально знал о поражении украинского самолета ракетами. Впоследствии из-за утечки переговоров Иран отказался делиться с Украиной доказательствами.

В последствии власти страны заявили, что готовы передать Украине или другому государству “черные ящики”, если не смогут их расшифровать.