Пристайко ждет Ди Майо в Украине в ближайшее время.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе визита в Италию встретился с своим коллегой Луиджи Ди Майо.

Об этом Пристайко написал в своем Twitter.

По его словам, Ди Майо заверил украинскую сторону в поддержке противостояния вооруженной агрессии России.

"Получил четкие заверения в поддержке важных для Украины процессов – реформы, борьба с коррупцией, противостояние вооруженной агрессии", - отметил глава украинского МИДа.

Пристайко также добавил, что ждет Ди Майо в Украине в ближайшее время.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме обсудил общеполитические вопросы, в частности закрытие "офисов" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Также Зеленски обсудил с Конте возвращение в Украину нацгвардейца Виталия Маркива.