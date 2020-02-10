Послы G7 отреагировали на попытку Рады без оснований уволить Сытника

"Важно, чтобы увольнение происходило в соответствии с действующим законодательством".

Послы стран "Большой семерки" напомнили Верховной Раде, что увольнение руководства антикоррупционных органов должно проходить согласно законодательству.

Об этом говорится в заявлении послов в твиттере.

"С 2014 года члены «Большой семерки» поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Для обеспечения добропорядочности и независимости украинской антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех учреждений", - сказано в заявлении.

Напомним, что в конце прошлой недели в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Артема Сытника с поста директора НАБУ. Под ним подписались 216 депутатов.

Директор НАБУ по законодательству назначается и увольняется президентом Украины. Но Верховная Рада "при наличии оснований" по предложению не меньше трети народных депутатов (150 человек) тоже может принять решение об увольнении директора НАБУ.

Такими основаниями могут быть:

вступление в силу обвинительного приговора суда;

прекращения гражданства или эмиграция;

совмещение должности с другим видом деятельности;

несвоевременно декларирование доходов;

приобретение иностранного гражданства;

негативный вывод аудиторской комиссии;

задолженность по алиментам.

Ни одно из оснований не подходит под Сытника.