Проект постановления об увольнении Сытника с поста директора НАБУ зарегистрирован в Раде

Проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника зарегистрирован в Раде и обнародован на сайте парламента.

За отставку Сытника удалось собрать 221 подпись, но потом несколько депутатов отозвали свои подписи, и в итоге под документом стоит 216 фамилий, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ... Всего 216 подписей. Точнее 221 подпись, но несколько депутатов потом отозвали свои подписи", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией. Такое решение вынес Сарненский районный суд Ровенской области, а Ровенский апелляционный суд 13 декабря подтвердил соответствующее решение.

Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз. Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1700-3400 гривен).