Министерство юстиции решило через суд ликвидировать 48 партий, которые не ведут политической деятельности.
Об этом говорится в фейсбуке министра Дениса Малюськи.
Министерство отмечает, что в Украине зарегистрированы 349 политических партий, из которых почти 15 не функционируют. В то же время существует целый "теневой рынок", на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.
"Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не отвечает требованиям закона. А именно - невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборы президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет", - сказано в сообщении.
Список партий, которые хочет ликвидировать Минюст:
- Партия ветеранов Афганистана
- Социал-демократическая партия Украины
- "Организация украинских националистов"
- "Женщины Украины"
- Христианско-демократический союз
- Партия защитников Отечества
- "Народный блок"
- "Русь"
- "Справедливости и развития"
- "Третья украинская республика"
- "Новая сила"
- Партия промышленников и предпринимателей Украины
- "За Украину!"
- "Трудовая Украина"
- Всеукраинская партия народного доверия
- Национально-демократическое объединение "Украина"
- Народный Рух Украины за единство
- Всеукраинская партия духовности и патриотизма
- "Экология и социальная защита"
- "Всеукраинский патриотический союз"
- "Третья сила"
- "Наш дом Украина"
- Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью
- "Новая демократия"
- "Пора"
- "Украина соборная"
- Партия труда
- "Совесть Украины"
- Политическая партия "Народная программа Вадима Черного"
- Либерально-гуманистическая партия "Товарищ"
- Политическое объединение "Пряма дія"
- Партия "Украинские социал-демократы"
- "Киевская Русь"
- Всеукраинская казацкая партия
- "Русичи"
- Партия казаков Украины
- "Побратимы Украины"
- "Самоурядное украинское государство"
- Партия защиты прав человека
- "Украина прежде всего!"
- "Блок оппозиционных сил"
- "Справа"
- "Партия экономического возрождения Украины"
- Партия "Детей войны"
- "Дети войны" Народная партия Украины
- "Наш дом"
- Партия сильной власти
- "Справедливая страна"
Стоит отметить, что по крайней мере три партии из этого списка - "Народная программа Вадима Черного", Всеукраинская казацкая партия и "Народная сила" - примут участие в промежуточных выборах в Верховную Раду на округе №179. Они состоятся 15 марта 2020 год.
Напомним, что ныне правящая партия "Слуга народа" тоже была создана на базе на партии-пустышки.