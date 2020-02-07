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Минюст решил через суд ликвидировать 48 партий-пустышек

В списке - СДПУ, "Пора" и другие.

Минюст решил через суд ликвидировать 48 партий-пустышек
Фото: femidaline.com

Министерство юстиции решило через суд ликвидировать 48 партий, которые не ведут политической деятельности.

Об этом говорится в фейсбуке министра Дениса Малюськи.

Министерство отмечает, что в Украине зарегистрированы 349 политических партий, из которых почти 15 не функционируют. В то же время существует целый "теневой рынок", на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

"Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не отвечает требованиям закона. А именно - невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборы президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет", - сказано в сообщении.

Список партий, которые хочет ликвидировать Минюст:

  1. Партия ветеранов Афганистана
  2. Социал-демократическая партия Украины
  3. "Организация украинских националистов"
  4. "Женщины Украины"
  5. Христианско-демократический союз
  6. Партия защитников Отечества
  7. "Народный блок"
  8. "Русь"
  9. "Справедливости и развития"
  10. "Третья украинская республика"
  11. "Новая сила"
  12. Партия промышленников и предпринимателей Украины
  13. "За Украину!"
  14. "Трудовая Украина"
  15. Всеукраинская партия народного доверия
  16. Национально-демократическое объединение "Украина"
  17. Народный Рух Украины за единство
  18. Всеукраинская партия духовности и патриотизма
  19. "Экология и социальная защита"
  20. "Всеукраинский патриотический союз"
  21. "Третья сила"
  22. "Наш дом Украина"
  23. Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью
  24. "Новая демократия"
  25. "Пора"
  26. "Украина соборная"
  27. Партия труда
  28. "Совесть Украины"
  29. Политическая партия "Народная программа Вадима Черного"
  30. Либерально-гуманистическая партия "Товарищ"
  31. Политическое объединение "Пряма дія"
  32. Партия "Украинские социал-демократы"
  33. "Киевская Русь"
  34. Всеукраинская казацкая партия
  35. "Русичи"
  36. Партия казаков Украины
  37. "Побратимы Украины"
  38. "Самоурядное украинское государство"
  39. Партия защиты прав человека
  40. "Украина прежде всего!"
  41. "Блок оппозиционных сил"
  42. "Справа"
  43. "Партия экономического возрождения Украины"
  44. Партия "Детей войны"
  45. "Дети войны" Народная партия Украины
  46. "Наш дом"
  47. Партия сильной власти
  48. "Справедливая страна"

Стоит отметить, что по крайней мере три партии из этого списка - "Народная программа Вадима Черного", Всеукраинская казацкая партия и "Народная сила" - примут участие в промежуточных выборах в Верховную Раду на округе №179. Они состоятся 15 марта 2020 год.

Напомним, что ныне правящая партия "Слуга народа" тоже была создана на базе на партии-пустышки.

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