В "ДНР" исчез "премьер-министр", на его место стал гражданин РФ
В "ДНР" исчез "премьер-министр", на его место стал гражданин РФ
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
​Волонтеру Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах Зеленскому
​Волонтеру Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах Зеленскому
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
Российская 4-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой (обновлено)
Российская 4-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой (обновлено)
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
"1+1" решил, что украинский язык не подходит для мелодрам
"1+1" решил, что украинский язык не подходит для мелодрам
ГлавнаяПолитика

Зеленский начал рабочий визит в Италию

Он встретится с президентом Италии Серджио Маттареллой. 

Зеленский начал рабочий визит в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Италию, где он встретится с высшим руководством республики. Об этом сообщили на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Глава государства проведет встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте", – говорится в сообщении.  

Также Зеленский 8 февраля прибудет в Ватикан, где встретится с Папой Римским Франциском. 

"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера", – сообщали ранее в ОПУ.

Напомним, что Владимир Зеленский в январе пребывал с рабочим двухдневным визитом в Польше. Он принимал участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Также он встречался с президентом Польши Анджеем Дудой.  

До этого он также посещал Израиль, где участвовал в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.  

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также