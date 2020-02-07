Он встретится с президентом Италии Серджио Маттареллой.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Италию, где он встретится с высшим руководством республики. Об этом сообщили на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Глава государства проведет встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте", – говорится в сообщении.

Также Зеленский 8 февраля прибудет в Ватикан, где встретится с Папой Римским Франциском.

"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера", – сообщали ранее в ОПУ.

Напомним, что Владимир Зеленский в январе пребывал с рабочим двухдневным визитом в Польше. Он принимал участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Также он встречался с президентом Польши Анджеем Дудой.

До этого он также посещал Израиль, где участвовал в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.