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Рада рассмотрела 216 из 4018 поправок к законопроекту о земле

Следующий раз депутаты соберутся в зале 18 февраля.

Рада рассмотрела 216 из 4018 поправок к законопроекту о земле
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада в пятницу рассмотрела около 30 поправок к законопроекту №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а с учетом вчерашнего дня - 216. Всего их 4018.

После этого начались выступления депутатов Верховной Рады по разным вопросам.

Следующий раз депутаты соберутся в зале 18 февраля.

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко накануне спрогнозировал, что принятие закона о земле может занять около двух месяцев - от 3 до 5 пленарных недель.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

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