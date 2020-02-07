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Охрана Разумкова изменила правила после скандала с "пленками Гончарука"

Просят сдавать телефоны.

Охрана Разумкова изменила правила после скандала с "пленками Гончарука"
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Охрана спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова изменила правила после скандала с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом глава парламента рассказал в комментарии Радио Свобода.

"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе (в кабинет председателя Верховной Рады, - ред.). Ранее все желающие заходили с телефонами", - сказал Разумков.

По его словам, прослушивания он не боится и пытается доверять охране.

Ранее в сети появились записи совещания об экономической ситуации в стране с участием премьер-министра Алексея Гончарука. После этого президент Владимир Зеленский дал две недели силовым органам на расследование этого инцидента.

5 февраля прошли обыски в помещении телеканала "1+1". В СБУ заявили, что это произошло в рамках досудебного расследования по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации в помещениях правительства.

Кроме того, в СБУ заявили, что в деле о прослушивании также провели следственные действия в отношении министров, представителей государственной власти и сотрудников Управления государственной охраны.

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