Рада рассмотрела 184 из 4018 правок к законопроекту о земле

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о закрытии вечернего заседания, на котором рассматривали правки к законопроекту о рынке земли.

Соответствующее решение он озвучил около 19:30, процесс голосования за поправки к документу продолжится 7 февраля. Всего к законопроекту подготовили более 4000 поправок, рассмотрели меньше двух сотен, последней успели проголосовать правку №184.

"Уважаемые друзья, 19:29. Давайте все таки закроем сегодняшнее заседание и встретимся завтра утром. Я объявляю вечернее заседание закрытым", – объявил Стефанчук под крики депутатов "Браво!".

Напомним, что 6 февраля с задержкой и после потасовки Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли.

Спикер парламента Дмитрий Разумков попросил Стефанчука вести заседание, поскольку его место в президии заняла лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко. Попутно он сказал Тимошенко, что некрасиво "занимать место другого, если оно не ваше сегодня".

Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте Разумкова, чем повредила себе палец.



