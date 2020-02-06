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Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что теперь лидер "Батькивщины" должна возместить материальный ущерб.

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На фото видно, что в результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови.

Фото: Богдан Бортаков

В кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам, что "за нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб".

"В противном случае ее ждёт уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила", - сказал он.

Фото: Богдан Бортаков

Напомним, утром 6 февраля в Верховную Раду приезжал президент Владимир Зеленский. После встречи с ним фракция "Слуга народа" решила голосовать за закон о продаже земли. Тем не менее, Рада начала работу с задержкой в полтора часа, т.к. оппозиция заблокировала президиум и трибуну. После этого в зале произошла потасовка, а первый вице-спикер Руслан Стефанчук предложил продлить работу парламента до 20:00.

Несмотря на драку, Рада все же вошла в процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении. По состоянию на момент публикации этой новости, депутаты дошли до поправки №6. Всего их - несколько тысяч.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что драки с оппозицией "делают его коллег сильнее и более сплоченными".

В первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения приняли еще в середине ноября прошлого года. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

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