​Княжицкий: лишение вещания радио "Прямой ФМ" - это давление на свободу слова

"Также мы обеспокоены тем, что вчера происходило на канале 1+1".

Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, фактически подконтрольный Банковой, может безосновательно отменить лицензию на вещание радиостанции "Прямой ФМ", сигнал которой принимают жители временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, сообщается на сайте политсилы.

"Сегодня Нацсовет будет рассматривать вопрос о лишении вещания радио «Прямой ФМ». Это абсолютно незаконно. Это действительно беспрецедентный шаг, потому что это радио вещает. И только в двух небольших городах радио по техническим причинам оно не запустилось, поэтому и обратилось в Нацсовет с просьбой забрать лицензии в этих городах. А под этим предлогом Нацсовет хочет полностью запретить радио «Прямой ФМ», которое вещает, в том числе, и на оккупированных территориях. Это совершенно позорная и противозаконная попытка", - сказал политик.

Он также отметил, что в последнее время происходит увеличение давления на средства массовой информации.

"Также мы обеспокоены тем, что вчера происходило на канале 1+1. Мы убеждены, что расследовать незаконное прослушивание премьер-министра крайне необходимо. Но то, что вчера происходило на телеканале, - это прямое давление на свободу слова. Так же, как и сегодняшние попытки Нацсовета лишить радиовещания «Прямой ФМ»", - добавил Княжицкий.