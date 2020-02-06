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Зеленский приехал в Раду для консультаций с фракцией "Слуга народа" по земельному закону

Возле здания парламента уже собрались митингующие.

Зеленский приехал в Раду для консультаций с фракцией "Слуга народа" по земельному закону
Фото: LB.ua

Президент Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду для консультаций с фракцией "Слуга народа" по закону о земле. А тем временем, возле здания парламента уже собрались митингующие против открытия рынка земли.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Как рассказали в охране Рады, глава государства прибыл в парламент и проводит переговоры с депутатами провластной партии в кинозале, где обычно проходят согласительные советы. Прессу в зал не пускают, на подходах к нему стоят представители Управления госохраны.

Фото: LB.ua

Под парламентом собираются люди, в основном, с флагами "Батькивщины" и с плакатами против отмены моратория на продажу земли с 1 октября 2020 года.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Возле стадиона имени Лобановского также собираются представители "Нацкорпуса".

На месте также присутствуют правоохранители.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, сегодня парламент намерен рассмотреть во втором чтении и целом законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. Для принятия закона "Слуга народа" планирует заседать в ночь с четверга на пятницу.

Рада приняла данный законопроект в первом чтении в ноябре прошлого года. Президент Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Это собирались прописать в законопроекте ко второму чтению.

Отмену моратория на продажу земли требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.

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