Рада увеличила штрафы за пожары в лесах

Верховная Рада увеличила штраф за уничтожение или повреждение леса в следствие нарушения пожарной безопасности до 2 тыс. гривен.

За принятие законопроекта №1149 в целом проголосовали 322 депутата при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Документом предусмотрено наложение штрафа на граждан от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 425 гривен до 850 гривен) и на должностных лиц - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. (от 850 гривен до 1 700 гривен).

Также за нарушение требований пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф для граждан от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов (425 - 850 гривен) и для должностных лиц - от 50 до 100 (850 - 1 700 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространению его на значительной площади влекут наложение штрафа на граждан от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 - 1 700 гривен) и на должностных лиц - от 60 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 020 - 2 040 гривен).

Напомним, в 2018 году Министерство экологии и природных ресурсов разработало законопроект, который в 18 раз повышает штрафы за выжигание стерни или листьев.

В сентябре прошлого года полиция задержала женщину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне. Было открыто уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов). Сообщалось, что задержанной грозит до двух лет лишения свободы.