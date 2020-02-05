МВД запустило онлайн-сервис восстановления утраченных водительских прав

Для этого достаточно иметь свой электронный кабинет водителя.

Сегодня, 5 февраля, МВД и Государственная миграционная служба презентовали сервис онлайн-заказа замены утерянных водительских прав через электронный кабинет водителя. Об этом сообщил пресс-центр МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн-заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронный кабинета водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", - рассказал Аваков.

Он отметил, что МВД является лидером в деле диджитализации государственных сервисов для граждан, что значительно минимизирует время и силы, которые они тратят на получение услуг.

Напомним, сегодня, 5 февраля, Кабмин отменил обязательное разрешение на капремонт дорог в качестве экспериментального проекта. Теперь отмена получения разрешения на проведение работ по капремонту дорог позволит подрядчику начинать работы сразу после заключения соответствующего договора.

Ранее также сообщалось, что электронные водительские права разрешили использовать для удостоверения личности в поездах, а также на внутренних авиарейсах. Услуга также запущена пока в качестве эксперимента.

Первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія" было запущено 11 декабря 2019 года. С его помощью можно в электронном виде использовать водительские права и технический паспорт.

Для регистрации в приложении нужно указать полное имя, операционную систему смартфона, номер телефона, адрес электронной почты, свой основной банк и документы - водительские права или техпаспорт.