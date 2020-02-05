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Рада поддержала национальную инвентаризацию лесов

Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. 

Рада поддержала национальную инвентаризацию лесов
Фото: bigmir.net

Верховная Рада намерена ввести национальную инвентаризацию лесов в качестве новой системы сбора и обобщения данных о лесах в общегосударственном масштабе.

За приятие соответствующего законопроекта №2379 в первом чтении проголосовали 374 депутата при минимально необходимых 226.

Рада намерена ввести в Лесной кодекс понятие национальной инвентаризации лесов - системы избирательно-статистических исследований лесного фонда Украины, направленной на получение обоснованной информации о лесах для нужд планирования, в том числе стратегического, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра и мониторинга лесов.

Порядок проведения инвентаризации лесов утверждается Кабинетом Министров.

Согласно пояснительной записке, объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн гривен ежегодно, в том числе 2 млн гривен на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации, и 3 млн гривен на оплату труда временных работников, которые будут проводить исследование лесов.

Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн гривен до 12,6 млн гривен в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники.

Напомним, в ноябре Кабмин запустил "лес в смартфоне" для электронной регистрации заготовки древесины и контроля вырубок деревьев. Отмечается, что каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

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Источник: "Украинские новости"
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