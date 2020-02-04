ПЦУ признала актуальность вопроса календарной реформы

Священный Синод Православной церкви Украины осудил решение митрополита Луцкого и Волынского Михаила совершить богослужение в честь Рождества Христова 25 декабря.

Решение архиерея о внесении изменений в церковный календарь, которое является нарушением канонического порядка, в том числе 34 Апостольского правила, Синод назвал "самовольным".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ по итогам заседания Синода.

"Считая в целом лучшим, чтобы все Поместные Православные Церкви придерживались единого мнения относительно календарного вопроса - в условиях, когда такого единого мнения среди Поместных Православных Церквей нет, когда часть православных в Украине находится под влиянием Московского Патриархата, а также принимая во внимание опыт возникновения «старокалендарных схизм» в других Поместных Церквах - констатировали, что непродуманное и поспешное внедрение сейчас календарной реформы в Православной Церкви Украины может привести к закреплению существующих разделений и возникновения новых", - говорится в сообщении.

Синод поддержал необходимость взвешенного, конструктивного обсуждения в ПЦУ календарной реформы с учетом мнения общества, "среди которого сейчас примерно втрое меньше ее сторонников, чем оппонентов"

"Синод разрешил, там где для этого усматриваются объективные обстоятельства и пастырская необходимость, по благословению правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать только молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение народных рождественских песнопений (колядок)", - сообщают в ПЦУ.

Также Синод создал календарную комиссию во главе с ректором Киевской православной богословской академии протоиереем Александром Трофимлюком.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова, но не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги".

Глава синодальной богословско-литургической комиссии архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий заявил, что риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны. По его мнению, поспешная календарная реформа законсервирует в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесет сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед.