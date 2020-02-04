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Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе

Проект помогает школам привлекать к преподаванию английского носителей языка.

Нардеп Гончаренко запускает программу по изучению английского языка на Донбассе
Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

В феврале в Константиновке состоится тренинг для учителей английского языка с Донбасса. Это обучение пройдет в рамках проекта "Ви.Мова", который инициировал и развивает народный депутат Алексей Гончаренко

"Важность знания английского языка в наше время трудно переоценить для дальнейшей жизни и карьеры, и дети с любого уголка Украины должны иметь шанс получить лучшее образование в этом вопросе. Именно поэтому мы основали проект "Ви.Мова", который призван обучать учеников в селах и маленьких населенных пунктах, а также мотивировать их развиваться и учиться дальше. С нами работает уже более 50 учителей из 7 областей Украины. Сейчас мы хотим привлечь учителей с Донбасса, чтобы у жителей этого региона была возможность инновационно и эффективно изучать английский", – рассказал Алексей Гончаренко.

"Ви.Мова" – проект, основанный Алексеем Гончаренко. Главная его идея состоит в том, чтобы помогать учителям в общеобразовательных школах внедрять новые методы образования на уроках и внеклассных занятиях. Помимо этого, проект помогает школам привлекать к преподаванию английского носителей языка. 

Больше информации про тренинг для учителей, который состоится 22 февраля в Константиновке, смотрите на странице "Тренінг для вчителів англійської. Костянтинівка" в Facebook. 

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