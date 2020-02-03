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Некоторые украинские законы официально переведут на английский язык

Депутаты будут работать над переводом вместе с МИДом.

Некоторые украинские законы официально переведут на английский язык
Руслан Стефанчук
Фото: Александр Сенько

Некоторые украинские законы официально переведут на английский язык. Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, передает "РБК-Украина".

По его словам, депутаты будут работать над официальным переводом вместе с Министерством иностранных дел.

"Для того, чтобы открыть наш мир законодательства для тех людей и инвесторов, которые хотят прийти в Украину, мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английском языке и соответственно аутентификацию от МИД... Мы обсудили это с главой ВРУ", - рассказал Стефанчук.

Напомним, что в декабре сообщалось, что в 2020 году военные Вооруженных сил Украины начнут изучать английский язык. Руководство ВСУ считает, что это приблизит украинскую армию к стандартам НАТО.

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