Одесский горсовет решил демонтировать колледж, в котором произошел пожар

Одесский горсовет принял решение демонтировать колледж экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара 4 декабря. Здание не может быть восстановлено, пишут "Украинские новости".

Такой вывод комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций горсовета озвучил ее глава Александр Иваницкий.

По его словам, здание колледжа, которое является памятником архитектуры, невозможно восстановить. Его конструкции полностью утратили прочность и нуждаются в демонтаже.

Здание было построено по проекту архитекторов Л. М. Чернигова и Я. С. Гольденберга в 1914 году.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что он мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года. В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение в служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

13 декабря открыли еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года.