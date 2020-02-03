Предприятие "Укрзализныця" сообщило про топ-5 самых популярных внутренних рейсов 2019 года. Самым популярным ж\д сообщением стал рейс Киев-Харьков, билеты на который купили 1,7 миллиона пассажиров. Об этом УЗ сообщила на фейсбуке.

В целом, в список ТОП-5 также попали Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (900 тысяч).

Фото: УЗ

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщала, что изобрела модель, по которой в 2020 году можно осуществить капитальный ремонт в 500 пассажирских вагонах. Предприятие изобрело модель, согласно которой можно отремонтировать 1 вагон за 1 миллион гривен.