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"Укрзализныця" назвала самые популярные внутренние рейсы прошлого года

Самым популярным ж\д сообщением стал рейс Киев-Харьков.

Предприятие "Укрзализныця" сообщило про топ-5 самых популярных внутренних рейсов 2019 года. Самым популярным ж\д сообщением стал рейс Киев-Харьков, билеты на который купили 1,7 миллиона пассажиров. Об этом УЗ сообщила на фейсбуке. 

В целом, в список ТОП-5 также попали Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (900 тысяч).

Фото: УЗ

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщала, что изобрела модель, по которой в 2020 году можно осуществить капитальный ремонт в 500 пассажирских вагонах. Предприятие изобрело модель, согласно которой можно отремонтировать 1 вагон за 1 миллион гривен.

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