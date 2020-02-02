Преступник сбежал, на его поиски ориентированы все наряды полиции.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice Убийство произошло возле офиса юридической фирмы

В центре Киева на улице Саксаганского застрелили человека. Около 18 часов убийца сделал несколько выстрелов в него и сбежал.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

На поиски преступника ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

Личность убитого установлена, это житель Киева 1977 года рождения. По данным "УНН", убитый - пластический хирург Андрей Сотник, работавший врачем-консультантом в частной клинике.

"Эспрессо" пишет со слов свидетелей, что к нему подбежал человек, открыл стрельбу, забрал какой-то пакет и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту начато расследование по ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice