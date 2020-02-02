NYT: Джулиани просил Ермака оставить Кличко на должности мэра Киева

Кличко сотрудничал с Джулиани в 2008 году.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани во время встречи с помощником президента Андреем Ермаком 2 августа 2019 года в Мадриде просил оставить на должности председателя КГГА Виталия Кличко. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

"Во время встречи с Ермаком Джулиани просил помочь Кличко сохранить должность, называя Кличко давним другом и бывшим клиентом Джулиани", - говорится в материале.

В комментарии The New York Times Джулиани признал, что обсуждал должность Кличко на встрече с Ермаком в Мадриде 2 августа.

"Я сказал: "Я не знаю, я вне этого, но, похоже, он – один из хороших парней... И я говорю как личный друг, а не как представитель власти или что-то такое", - прокомментировал Джулиани.

Издание отмечает, что на той же встрече Джулиани и Ермак обсуждали возможный визит президента Владимира Зеленского в США, и адвокат Трампа просил провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Ермак в ответе на запрос The Times также признал, что они с Джулиани обсуждали будущее Кличко.

"Джулиани спросил мое мнение относительно Виталия Кличко как городского головы … Он сразу подчеркнул, что я не должен воспринимать его вопрос как попытку повлиять на меня", - цитирует газета помощника Зеленского.

По словам Ермака, он отверг предположения о том, что Джулиани пытался повлиять на его позицию в отношении Кличко.

Вместе с тем, нардеп Александр Ткаченко, которого рассматривали как возможного кандидата на пост главы КГГА вместо Кличко, заявил изданию, что "совпадение во времени между встречей Кличко с Джулиани и событиями в управлении Киевом было впечатляющим".

The New York Times отмечает, что, несмотря на сложный и непрозрачный характер украинской политики, не понятно, было ли вмешательство Джулиани определяющим фактором, который позволил Кличко сохранить должность, но понятно, что он пытался на это повлиять.

В материале говорится, что Кличко впервые нанял Джулиани в качестве консультанта для своей неудачной попытки избрания мэром Киева в 2008 году.

Напомним, Виталий Кличко был избран мэром Киева в мае 2014 года, президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. 4 сентября 2019 года Кабмин принял решение об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

3 октября Рада приняла в первом чтении новую редакцию закона "О городе Киеве – столице Украины", в котором разделяются должности мэра Киева и главы КГГА.