В Киеве прохожий изувечил автомобиль, который был припаркован на тротуаре возле Киево-Печерской лавры, полностью загородив проход.

"Один из прохожих решил отомстить горе-водителю, припарковавшему свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходит ее", - сообщает паблик "Киев оперативный".

Мужчина прыгал на капоте, разбил ногой лобовое стекло и повредил крылья и зеркало машины.

Напомним, летом 2019 года в Киеве начали эвакуировать автомобили с полос общественного транспорта. Закон о парковке, разрешающий эвакуировать автомобили, Верховная Рада приняла в декабре 2017 года.