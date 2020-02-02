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В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль

Мужчина прыгал на капоте, разбил ногой лобовое стекло.

В Киеве прохожий изувечил автомобиль, который был припаркован на тротуаре возле Киево-Печерской лавры, полностью загородив проход.

"Один из прохожих решил отомстить горе-водителю, припарковавшему свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходит ее", - сообщает паблик "Киев оперативный".

Мужчина прыгал на капоте, разбил ногой лобовое стекло и повредил крылья и зеркало машины.

Напомним, летом 2019 года в Киеве начали эвакуировать автомобили с полос общественного транспорта. Закон о парковке, разрешающий эвакуировать автомобили, Верховная Рада приняла в декабре 2017 года.

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