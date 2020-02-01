Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
Сколе вночі
Сколе вночі
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Виннице ранее судимый за убийство мужчина украл из храма мощи и подарил их товарищу

Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

В Виннице ранее судимый за убийство мужчина украл из храма мощи и подарил их товарищу
Крестовоздвиженский храм в Виннице
Фото: facebook.com/kresthramadm

В Виннице 1 февраля полицейские задержали подозреваемого в похищении святых мощей из храма. Им оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за убийство.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что злоумышленник в полдень 31 января зашел в Крестовоздвиженский храм и вынес мощи святого Николая.

"Сыщики с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре. Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.

Сейчас мужчина задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии с ст.185 УК Украины злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Продолжается следствие.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также