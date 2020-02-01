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Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой получил украинское гражданство по поддельной справке

Миграционная служба признала украинские паспорта подозреваемого недействительными.

Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой получил украинское гражданство по поддельной справке
Фото: https://www.npu.gov.ua/

Уроженец Российской Федерации, подозреваемый в убийстве Амины Окуевой, получил украинское гражданство по поддельной справке. Об этом 1 февраля сообщили в Нацполиции.

Мужчина имел паспорт гражданина Украины и заграничный украинский паспорт.

Полицейские установили, что он получил паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", изданной в марте 2014 УДМС Украины в Луганской области. Населенный пункт менее чем за месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР".

"Справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки. Ходатайством следователя Государственная миграционная служба признала недействительными украинские паспорта подозреваемого", - говорится в сообщении.

Следственным управлением полиции Киевской области начато уголовное производство ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Национальная полиция считает, что убийцы Амины Окуевой совершили еще минимум два заказных убийства – директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

12 января 2020 года полиция задержала человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате. Как оказалось, он находился под домашним арестом по подозрению в причастности к двум другим громким убийствам - директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

14 января Святошинский районный суд Киева на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве Амины Окуевой – Игоря Редькина.

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