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С 2014 года СБУ не пустила в Украину более пяти тысяч россиян

В течение прошлого года запретили въезд на территорию Украины 675 гражданам РФ.

С 2014 года СБУ не пустила в Украину более пяти тысяч россиян
Фото: censor.net.ua

С 2014 года Служба безопасности не пустила на территорию Украины более 5 тысяч граждан Российской Федерации.

Об этом  сообщила пресс-служба СБУ в фейсбуке.

"Всего с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянина", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в течение прошлого года запретили въезд на территорию Украины 675 гражданам РФ.

Напомним, 22 января в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев (Жуляны)" трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу.

Ранее на гастроли в Украину не пустили группу российских актеров.

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