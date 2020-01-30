С 2014 года СБУ не пустила в Украину более пяти тысяч россиян

В течение прошлого года запретили въезд на территорию Украины 675 гражданам РФ.

С 2014 года Служба безопасности не пустила на территорию Украины более 5 тысяч граждан Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в фейсбуке.

"Всего с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянина", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в течение прошлого года запретили въезд на территорию Украины 675 гражданам РФ.

Напомним, 22 января в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев (Жуляны)" трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу.

Ранее на гастроли в Украину не пустили группу российских актеров.