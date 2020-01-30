"Даже коронавирус умрет на такой работе".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Федерация профсоюзов Украины в четверг провела возле Кабинета министров многочисленную акцию протеста "Волна гнева" против нового закона о труде, который собирается рассматривать Верховная Рада.

Об этом говорится на сайте ФПСУ.

Около тысячи человек перекрыли улицу Грушевского. Многие из них принесли с собой "красные карточки", чтобы показать их правительству и его законопроекту. Участники протеста считают, что предложенные изменения противоречат Конституции Украины и разрушают трудовые гарантии украинских работников.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

На одном из плакатов написали, что "даже коронавирус умрет на такой работе", которую предлагают разрешить члены правительства.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Укринформ" отмечает, что аналогичные акции прошли и в других города, в том числе в Запорожье, Николаеве, Виннице, Кривом Роге.

Напомним, что сейчас в Украине действует Кодекс законов о труде, принятый в 1971 году и менявшийся за последние годы десятки раз. Правительство предлагает заменить его новым законом "О труде".

Министр экономики Тимофей Милованов, который является одним из главных лоббистов законопроекта, настаивает, что новый закон призван вывести трудовые отношения в легальную плоскость.

Он предусматривает переход на исключительно письменную форму фиксации трудовых отношений; внедрение семи видов трудовых договоров и гибкого режима работы (фриланс, дистанционная работа), введение компенсации в размере от 1 до 6 зарплат за увольнение сотрудника по желанию работодателя.

Власти также отвергают слухи, что законопроект легализует принудительный и сверхурочный труд, ликвидирует льготы для беременных и женщин с детьми, уменьшает роль профсоюзов.